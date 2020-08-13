冠德簽下新北市環狀線秀朗橋站捷運 聯合開發商辦大案

【撰文／陳澤樂】

新北市政府主辦的新北環狀線秀朗橋站捷運聯合開發案8/7正式簽約，由新北市長侯友宜、冠德建設(2520-TW)董事長馬志綱共同主持，正式啟動共構開發計畫，將打造地上 20 層、地下 5 層，總樓地板面積達 1.37 萬坪的商辦大樓，預計 2025 年完工。

新北市長侯友宜表示，新北市政府全力推動新北環狀線土地開發作業，秀朗橋站開發案為新北市府首件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格三階段評選程序，冠德建設為最優申請人。透過捷運場站開發，創造就業機會，帶動捷運沿線區域經濟發展，打造安居樂業的新北市捷運生活圈。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德企業長期致力於發展軌道經濟，累積了豐碩的捷運聯開案經驗與成果，其中更有多個位於新北市，持續推動捷運沿線周邊發展。看準中和、新店產業聚落以及不斷移入的人口，期待秀朗橋站聯合開發案在與新北市政府、捷運工程局的攜手合作下，透過商辦大樓的興建，引入企業及就業人潮，活絡商業活動，推動都市發展。

位於中和區景平路的新北環狀線秀朗橋站，總樓地板面積約 1 萬 3700 坪，將打造地上 20 層、地下 5 層的商辦大樓，規劃一般辦公室共 246 戶、面積為 30~90 坪可彈性合併使用，並規劃 7 戶店面，預計於 2025 年完工。

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