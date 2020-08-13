7月營收點將錄！IPO寬容措施將正式上路 下半年送件IPO大增

【撰文／吳恆濱】

台股加權指數7/28創新高13031點後，指數進入整理，櫃買指數突破2008年後的高點拉回，盤面上生技股回檔，OTC指數跌破月線後便開始整理，創新高後的操作更是難上加難，個股表現相當分歧。

今年因疫情肆虐，IPO寬容措施於7月底正式上路，來帶推升興櫃股掛牌意願，6、7月送件上櫃案明顯增加，將有助提升興櫃市場交易熱度，今年下半年在選股上若能搭配營收，選股必定事半功倍，本期週刊整理出7月營收創新高表提供給讀者。

敏成7月營收續創新高

從營收創新高表來看，口罩股關鍵材料敏成(4431)從疫情爆發後，口罩需求大大提升，營收表現從4月起三級跳，6月營收營收1.14億，7月營收持續創高，單月營收來到1.24億，再加上國內近期連日新增新冠肺炎確診案例，國內口罩有可能再出現一次瘋搶，敏成今年斥資4500萬打造產線，目前有五條熔噴布產線，7月已經正式啟用，日產能已經大大從7噸提升至9噸，除了配合國內政策外，加上六月起口罩已開放廠商可以外銷，相關口罩股下半年營收仍持續暢旺。

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