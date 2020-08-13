【撰文／黃清照】

加權指數高檔持續震盪，近期盤勢資金有轉移到非電子族群去，而且OTC指數悄悄跌破月線了，若回季線有撐，將出現短期頭肩底，這樣更有利之後上攻挑戰前高。不過，大多數投資人可能追高殺低，近幾日大盤強撐，OTC的緩跌投資人完全感覺不到投資氣氛有變好，因為類股輪動已經由高基期輪漲到低基期個股了，以高基期IC設計來說，我常常提到這些本益比過高的公司，股價都反映到後年去了，遲早會遭到修正，這波IC設計領漲指標愛普股價也是跌破月線，8/11跌停板收392元，之後也面臨季線保衛戰。而我認為接下來盤勢將轉移到被動元件去，為什麼？被動元件今年上半年業績表現超好，7月表現也優於預期，但股價機期仍低，族群領漲指標剛上年線，整體族群將會隨著下半年營運進入旺季，營收開出後股價跟著慢慢往上帶。

奇力新Q2獲利大好

被動元件廠奇力新(2456)公告Q2財報，稅後純益5.96億元，季增127%、年增93.6%，Q2 EPS 2.31元，寫七季新高；稅後純益8.59億元，年增35.6%，H1 EPS 3.34元。奇力新上半年表現好主要因為第二季因疫情帶動宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流需求急速上升，相關應用產品出貨量大幅提升，也推升營運來到7季新高。

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