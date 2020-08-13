世紀鋼：上半年營收年增近2倍

【撰文／陳子榕】

近年來以推動企業100%使用綠電為目標的「RE100」聯盟獲得Google、Facebook、微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、Nike等國際企業的支持與響應，而風能是其中最受矚目的綠電來源之一，台灣若能搶得離岸風電的發展先機，勢必有助於未來吸引更多跨國大型企業來台投資。此外，與RE100聯盟成員有業務往來的供應鏈業者，也會被要求逐年提高綠電的使用比重，因此在未來幾年，台灣的綠電需求將水漲船高。

中長期目標，是希望台灣的半導體產業，也能打進離岸風電的產業鏈。目前談到離岸風電產業，各界想到的都是風機、塔架、水下基礎等大型重工或海事工程產業，但半導體應用無所不在，除了風機本體之外，跟風機配套的智慧電網、儲能系統等設備，都會使用到許多半導體元件，惟目前這個市場幾乎都是由外商所把持。台灣離岸風電產業協會由上緯、台灣北陸能源(NPI)、玉山能源(Yushan Energy)、沃旭能源(Ørsted)、哥本哈根風能開發(CIP)、達德能源集團(wpd)、麥格理資本(Macquarie Capital)、台灣捷熱能源(JERA)及SEMI能源產業部共同發起，期望可以結合投資台灣的國際風能開發商，建構台灣風力發電的未來發展藍圖。

世紀鋼風電相關訂單至2023年

世紀鋼(9958)今年風電事業的貢獻力度開始展現，預計今年起陸續出貨沃旭、CIP大單，加上傳統鋼構訂單增加，挹注單月營收平均年增近2倍；全年可望受惠離岸風電及傳統鋼構接單同步熱絡，今年業績成長動能強勁，估全年營收將創新高，比去年成長上看2倍。展望後續，風電事業將持續成為未來兩年的業績成長動能，世紀鋼目前手上風電相關訂單執行時程約至2023年。

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