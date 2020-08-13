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最低估的特斯拉概念股
【撰文／黃清照】
美股再度創新高，主要在原油價格反映上漲帶動能源股，儘管在美中兩國之間緊張局勢以及美國紓困政策方面仍有隱憂，不過道瓊整體持續創高就是事實，而今年美股最飆的股票之一，特斯拉近期股價高檔震盪中，也帶起許多電動車上漲，特斯拉從今年3月低點漲到至今超過3倍，使特斯拉執行長伊隆瑪斯克身價正式超越股神巴菲特，我們由財報可以看出，特斯拉第二季財報表現很好，Q2淨利潤1.04億美元，優於市場預期的虧損2.4億美元，如此看來，特斯拉有機會被納入標普500指數之中。
特斯拉的強勢也將帶動其供應鏈的業績大好，台股特斯拉供應鏈和大、智伸科、貿聯-KY等Q2業績可望被帶動，特斯拉Q2交付9.07萬台，由於上海超級工廠產量增加，以及美國加州弗里蒙特工廠的 Model Y 產量提升，加上 5 月與近期陸續調降 Model 3 與基本 Model Y 車型售價，第三季交車數量將創歷史新高，法人預估Q3有機會超過11.2萬台，今年特斯拉轉虧為盈，明年將進入成長爆發期，對供應鏈來說最吃香。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1398期】
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