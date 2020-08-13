【撰文／王榮旭】

指數二度挑戰13000點大關，但成交量始終放不大，7月28日的帶量長黑K棒殺傷力不小，這根黑K棒成交量超過3000億，這次市場推高而量不足，表示追價意願不足，指數難以真正過關。櫃買指數走勢領先大盤，未來可能打出第二隻腳或打中期頭肩底的右肩；櫃買主要由中小型股組成，近日籌碼賣出較多，因此比大盤更先拉回整理。而大盤主要看台積電臉色，台積電先前漲多，能以盤代跌已經很強，但短期來看要突破並站穩萬三有難度。近期有些公司半年報亮眼，股價卻急跌，像是電子股的愛普(6531)或生技股的恆大(1325)；這顯示內資主力開始退場，而這些股票恰恰都是高價個股。超高價的股票像大立光(3008)、祥碩(5269)、矽力-KY(6415)和信驊(5274)都有較為明顯的修正。內資主力態度趨向保守，美中股市就很關鍵，如果國際股市未大幅修正，估計大盤回測月線就會有支撐。

世紀綱營收續創新高

隨著上半年財報公佈告一段落，個股將反映下半年到明年上半年的展望，從高價股撤出的資金預計將流向低基期、高轉機的低價股，例如太陽能和風電相關的股票，以及面板甚至貨櫃輪都有傳出利多。這些族群上半年漲幅相對落後，具有低基期的優勢，其中風電股最為強勢，例如上緯(3708)、永冠(1589)和世紀鋼(9958)，世紀鋼更是連續兩個月營收創新高，股價近期也領先大盤破前高。風電股走強反映的是政策推動下風電需求的大幅提升，以及下半年基站開始動工，世紀鋼手上握有沃旭和CIP的離岸風電訂單，預計兩者相加今年能貢獻近60億元營收，估計世紀鋼的風電產品毛利率至少能達到3成。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1398期】

《 萬寶週刊1398期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：股市總市值超過GDP的警訊來了

◎投資總舖師：天國一輝：再度發威

◎期蹟再現：川普封殺抖音是轉機？

◎台股照明燈：兩檔被動元件績優生