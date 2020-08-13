法說會引爆業績股行情

【撰文／莊正賢】

加權指數進入高檔震盪，OTC指數雖跌破月線，但新藥股上漲維持人氣，下方季線維持上揚助漲，支撐力道強，因此下檔有限，而重量級公司法說會展望持續進行，好公司遇到錯殺，建議逢拉回站買方。

愛普攸關IC設計多空氛圍

轉型為IP+NRE勝利方程式的愛普(6531)今年股價一路大漲最高到天價565元，但因為獲利跟不上股價，相較同族群世芯-KY、力旺，本益比嚴重高估，8/10的法說會市場矚目，雖然公司看好未來的機會，但結果不如預期，打擊IC設計的多頭氛圍。

愛普轉型降低標準型DRAM產品比重，減緩記憶體產業波動帶來的營運風險，積極切入利潤較佳的客製化市場及矽智財授權，矽智財授權範圍包括記憶體、邏輯單元連結介面等，其中可應用於AI運算的矽智財技術，可大幅提升運算效能，並降低功耗，目前正與主流邏輯晶圓代工廠進行多方合作，尚須進一步提升良率，短期內，該產品線的主要目標並非營收最大化，而是技術驗證及產業佈局，預期可在AI及5G網路通訊領域廣泛應用。此外，在客製化記憶體市場方面，愛普7月底納入NXP(恩智浦)合作夥伴計畫，將有效提升愛普記憶體應用市場，搶攻物聯網、邊緣運算商機，預期營收貢獻及合作效益將可逐季顯現。Q2 EPS 1.02元，毛利率成長到24.02%，7月營收3.37億，月減23.75%、年增7.7%，營運都大幅成長，但仍跟不上股價飆漲的速度，跌破月線出現回檔，因長線的發展趨勢正向，以季線作為觀察方向。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1398期】

《 萬寶週刊1398期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：股市總市值超過GDP的警訊來了

◎投資總舖師：天國一輝：再度發威

◎期蹟再現：川普封殺抖音是轉機？

◎台股照明燈：兩檔被動元件績優生