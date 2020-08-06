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除權息行情點將錄！現金股利排行前15檔 除權息之後該怎麼看
【撰文／吳恆濱】
除權息行情7月開跑，7月除息個股已有715檔，其中超過5成以上陷入貼息，8月接續上場，台北股市先下後上上演大驚奇，過完年後先下殺到8523點，在QE行情下連漲5個月，7月份加權指數領先全球創新高，指數不僅突破12682天花板還一度站上13000點大關，光7月份就大漲1043點。
從3月低點漲上來，股票漲幅少則50～100%行情，飆股則有倍數漲幅，導致今年雖有除權息行情，但實質填息卻相對少，盤面上能夠順利完成填息並且創下新高的個股大多都是高成長股，本期週刊整理興櫃現金股利排行前15名個股提供讀者參考。
穎崴站穩興櫃股王 今年營運更勝去年
晶圓代工大廠台積電再創歷史新站穩400元，5G以及高階製程帶動半導體測試需求，興櫃股穎威(6515)去年營收大爆發，108年EPS達19元，大賺近兩個股本，相比107年8.61元成長翻倍，去年11/29掛牌當日就大漲到595元，但隨即進入整理，3月份因疫情下殺最低跌到170元止跌今年營運從三月重返正軌，不僅連三個月創下歷史新高，股價也一路上升，並且突破掛牌價595元最高漲到597元。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1397期】
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