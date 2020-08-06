盤面回歸基本面 低基期股看漲

【撰文／黃清照】

上週台積電上演驚奇，加權指數跟著大漲創歷史新高，不過眼尖的投資人可以發現，美股的那斯達克與費半終於止跌反彈，本周加權指數以整理為主，戰火主要又回到櫃買市場去，這周的行情對於一般投資人來說更為有感些，這也是我一再強調選股不選市的觀念。而櫃買這波反彈主要在兩個區塊最為顯著，第一是生技股回神，因市場擔心的第二波疫情席捲而來，使防疫概念股的恆大、康那香等口罩國家隊率先反彈，疫苗股、檢測股也開始動了，不過這邊要注意的是這些公司的上漲，都已經大幅超過基本面該有的範疇，而若疫情壓制住，本益比不可能維持高檔，加上獲利退潮，股價會快速回崩，投資人要非常謹慎，此外，生技新藥領頭羊也開始反彈，這些都是櫃買反彈的主要原因，另外，許多IC設計股大漲創高，也是這波多頭指標，IC設計我也看好瑞昱、聯詠、義隆電、聯陽這四檔股票，他們獲利都不差，而且基期低，高檔IC設計大漲後，我判斷行情將會回到這些低基期、有獲利的公司上。

行情回歸基本面 尋找低基期股布局

投資股票時間點很重要，八月初投資人該注意的是持股是否除權息了？是否接露營收？公布財報了？把握這些細節將會更有勝算，我們從上禮拜的台積電大漲得知，半導體的狀況非常好，高階製程將是未來趨勢，因此可以判斷出矽晶圓的需求也看好，

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