【撰文／王榮旭】

上週的專欄中，我說過生技股跌深就是利多，合一(4743)股價跌回新藥解盲成功前的價位是委屈了，果然，這週合一強彈，站回200元關卡，重回解盲後的3根漲停板以上。合一和中天(4128)是生技的兩大熱門指標，這兩檔股票止跌反漲才能重建生技的投資信心。生技股這一波回檔並非基本面惡化，而是漲多的拉回，但生技股的波動經常被放大檢視，市場容易過度反應，這也是為什麼生技股容易暴漲暴跌。合一、中天短線暴跌但基本面無損，反彈的壓力主要來自先前被套牢的籌碼，預估未來走勢會呈震盪上揚，而非V型反轉。現在新冠疫情有二度爆發的可能，我們週邊的日本、香港、越南和菲律賓都出狀況，台灣恐須嚴防疫情反彈，再加上秋冬本就是流感旺季，因此未來防疫行情可能再起，對口罩、檢測和疫苗的需求下半年也還會持續。

ABC檢測產品將大量出貨

口罩股王恆大(1325)公布的上半年EPS高達8.67元，相較去年同期成長超過31倍，預估今年全年EPS可達15～20元，這樣出色的獲利，如果是電子股，股價絕對不只180元。現在各國陸續恢復往來，不只口罩需求不變，更帶來龐大的檢測需求，大江(8436)與衛福部合作推出的病毒掃描機，近日已獲得美國FDA認證，被美國多座機場採用，公司股價站上近8個月來的高點，第二季EPS也比第一季大增超過4成。ABC-KY(6598)也是未來檢測需求的受惠者，ABC今年4月送件的新冠新冠試劑已於6月獲得美國FDA認證，已經出貨給美國的兩家大型醫療機構，另外其呼吸道試劑也在7月上市，能廣泛運用於檢測超過20種呼吸道疾病，考慮到秋冬是呼吸道疾病多發季節，可望有效挹注營收；預計ABC今年第三季有機會由虧轉盈，明年獲利也可望大幅成長。ABC股價在這一波修正中跌深，日前跌破季線並打出雙重底部，如果底部完成不排除將反彈。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1397期】

《 萬寶週刊1397期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：網紅領軍 盲拳掛帥

◎投資總舖師：ABC-KY大搶美國新冠檢測商機

◎期蹟再現：二次疫情指數跌2成？

◎台股照明燈：台積電漲完 換環球晶漲