力旺(3529)：搶攻OLED市場

【撰文／陳子榕】

力旺電子在全球嵌入式非揮發性記憶體市場龍頭，提供全球1,500多家晶圓廠、整合元件廠和IC設計公司矽智財解決方案，主要產品為一次編寫記憶體 (NeoBit/NeoFuse)、可多次編寫記憶體 (NeoMTP/NeoEE)以及晶片安全矽智財NeoPUF。

力旺一次可編程(OTP)記憶體矽智財NeoFuse已成功導入聯電28奈米高壓(HV)製程，強攻有機發光二極體(OLED)市場準備量產。高階手機配備OLED顯示器已然成為趨勢，對小尺寸顯示器驅動晶片(SDDI)效能要求亦更高，這樣的需求也顯示在製程平台的選擇上，OLED關鍵客戶逐漸從55奈米或40奈米往更先進的28奈米高壓製程靠攏。28奈米高壓製程，可使高效能顯示器引擎的複雜運算能力發揮最大功能，提供OLED顯示器驅動晶片更快的資料存取速度，更高容量的靜態隨機存取記憶體(SRAM)及更好的功耗，同時達到高畫質與省電的的目的。

力旺上半年EPS 4.66元 歷年同期新高

力旺今年營運有五大成長動能，包括12吋製程滲透率提升、8吋晶圓出貨量增加、OLED面板驅動IC需求強勁、手機多鏡頭成主流、打入三星、 華為手機大廠供應鏈；力旺6月合併營收4,821萬元，較去年同期成長30.0％優於預期。

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