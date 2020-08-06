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瑞儀搶蘋果Mini LED訂單

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

7/28爆出3489億天量，卻收了一根長黑K棒，技術面是整理訊號，整理有兩種，強勢整理就以盤代跌，弱勢整理就是拉回測支撐，7月櫃買指數領先大盤拉回，走小abc三波的修正，測完季線支撐，又再漲起來。受惠雙率低，大盤維持強勢整理，持續沿著5日線向上，類股呈現良性輪動，台積電漲多熄火，資金往其他族群流入，反對細水長流的多頭行情有利多，半導體是電子最上游表現強勢，代表電子中下游未來業績有看頭，連18年都沒漲的聯電(2303)最近也大漲起來，大家不要預設立場，以為股本大就不會漲，電子股正展開輪動，不僅半導體，面板友達(2409)及群創(3481)最近底部也越墊越高，8月來彩晶(6116)大漲15％，面板雙虎Q2虧損縮小，隨三星及LGD退出LCD生產，面板市況將好轉，明年轉盈機會大增，目前友達及群創本淨比分別只有0.58及0.37都非常低，後續是否接棒補漲，值得留意。

友達也要推Mini LED面板

友達下半年將推新的Mini LED面板，也將會持有晶電(2448)與隆達(3698)合併後新公司股權，掌握Mini LED晶粒及封裝產能，今年下半年Mini LED的需求將啟動，因為蘋果跟三星都將採用這一技術，明年進入大爆發期，三星要推出Mini LED的電視、蘋果要推出Mini LED的平板和筆電，股價往往提前反應，最近Mini LED供應鏈一檔一檔漲起來，晶電股價創2年半來新高，過去人們總認為這種大牛股漲不動，但台積電、聯電及世界先進(5347)這些大牛股，今年都大漲特漲，108億股本的晶電算大？晶電計畫斥資60億做資本支出，其中大多將用於Mini LED，上游驅動IC的譜瑞(4966)勢必也將受惠。Mini LED由於晶粒小，一個平板就需要超過1萬顆，電視更需要4-5萬顆，這樣一來過去晶電產能過剩的問題可能將轉變成優勢。Mini LED產業中還有下游封裝的隆達(3698)，PCB版的臻鼎-KY(4958)、泰鼎-KY(4927)，以及背光模組的瑞儀(6172)。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1397期】

萬寶週刊1397期

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