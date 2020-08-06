【撰文／莊正賢】

美國超級財報周科技類股表現搶眼，但民科消費欠佳，那斯達克、費半指數創下新高點，台股加權指數也創下收盤新高，更可貴的是OTC指數重新站上月線轉多，結束了整理，同時進入財報公布以及重量級法說會行情，只要Q3展望優預期的公司，例如台積電、聯電、聯發科都暢旺下半年發展，引爆業績股走強，接下來就要注意好公司，拉回找買點。

美律谷底已過 Q3耳機訂單增溫

電聲元件廠美律(2439)Q2受惠遠距上班與娛樂需求，耳機業務大幅成長，揮別首季營運低谷，Q2 EPS 1.47元。由於企業用手持裝置受惠遠距辦公趨勢、真無線藍牙耳機新品推升需求、電競耳機需求續強，在營收規模放大下，公司預估今年Q3營收將與去年同期持平，相當於季增55%，優於市場預測的季37%，Q3單季EPS估計可以跳升到4元，Q3毛利率應可維持15%水準。美律營運上還有新契機，包括今年下半年開始出貨新AirPods相關產品，以及SONY、微軟的新遊戲機即將問世，都又利於未來的發展。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1397期】

《 萬寶週刊1397期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：網紅領軍 盲拳掛帥

◎投資總舖師：ABC-KY大搶美國新冠檢測商機

◎期蹟再現：二次疫情指數跌2成？

◎台股照明燈：台積電漲完 換環球晶漲