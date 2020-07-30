【撰文／王榮旭】

Intel將CPU外包台積電代工消息，帶動台積電連續大漲；Intel和台積電(2330)、三星是世界三大晶片生產廠，本來是競爭對手關係，如今也不得不考慮將CPU外包給台積電，這無疑是台積電的一大勝利。本來台積電在晶圓代工的市佔率就超過了5成，而三星只佔2成，現在台積電拿下了Intel的CPU代工，等於在市場上形成寡佔的優勢。但是我們應該注意，台積電拿下的Intel訂單是否是長單？我們知道Intel是一家集IC設計與晶圓生產於一體的公司，如今它把生產委託給台積電是因為Intel本身的7奈米技術存在問題，無法與其競爭對手AMD相抗衡。但是否是長期訂單？連世界先進(5347)和聯電(2303)這些二線晶圓代工廠都搭上了這波漲勢，可是台積電大聯盟的設備股，像是漢唐(2404)、弘塑(3131)、家登(3680)、京鼎(3413)等，非但沒有跟著台積電創新高，反而還下跌，因此合理推測，Intel的訂單可能是一次性的訂單，若是長單以台積電產能早已滿載的情況下，沒再擴增新產線，如何再接下如此大單？台積電中長線怎看都是好股，但股價連兩日見到漲停價，市場過熱短線就修正壓力了。

蘋果、三星全推Mini LED

下半年上漲空間大的股票，可能不是今年上半年已經大漲的台積電大聯盟成員，資金將尋找下一個台積電，台積電之所以能成為業界龍頭，依靠的是技術的領先和產能的優勢，這樣的龍頭股在台灣其實並不少見，且現在股價還在低檔的更少。一個技術領先、產能優勢，且股價處於相對低檔的例子，可能就發生在mini LED。下半年起三星將推出mini LED電視，蘋果第四季新的平板及筆電也可望搭載mini LED技術，有研調機構估計，若三星明年mini LED電視出貨量達300萬台，使用晶片量將超過300億顆。