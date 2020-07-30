快訊

美國務院稱為保護台灣民主 龐培歐：同意對台軍售

北榮曝李登輝最後病況 「看到外曾孫女照片總目不轉睛」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尋找下一個台積電

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

Intel將CPU外包台積電代工消息，帶動台積電連續大漲；Intel和台積電(2330)、三星是世界三大晶片生產廠，本來是競爭對手關係，如今也不得不考慮將CPU外包給台積電，這無疑是台積電的一大勝利。本來台積電在晶圓代工的市佔率就超過了5成，而三星只佔2成，現在台積電拿下了Intel的CPU代工，等於在市場上形成寡佔的優勢。但是我們應該注意，台積電拿下的Intel訂單是否是長單？我們知道Intel是一家集IC設計與晶圓生產於一體的公司，如今它把生產委託給台積電是因為Intel本身的7奈米技術存在問題，無法與其競爭對手AMD相抗衡。但是否是長期訂單？連世界先進(5347)和聯電(2303)這些二線晶圓代工廠都搭上了這波漲勢，可是台積電大聯盟的設備股，像是漢唐(2404)、弘塑(3131)、家登(3680)、京鼎(3413)等，非但沒有跟著台積電創新高，反而還下跌，因此合理推測，Intel的訂單可能是一次性的訂單，若是長單以台積電產能早已滿載的情況下，沒再擴增新產線，如何再接下如此大單？台積電中長線怎看都是好股，但股價連兩日見到漲停價，市場過熱短線就修正壓力了。

蘋果、三星全推Mini LED

下半年上漲空間大的股票，可能不是今年上半年已經大漲的台積電大聯盟成員，資金將尋找下一個台積電，台積電之所以能成為業界龍頭，依靠的是技術的領先和產能的優勢，這樣的龍頭股在台灣其實並不少見，且現在股價還在低檔的更少。一個技術領先、產能優勢，且股價處於相對低檔的例子，可能就發生在mini LED。下半年起三星將推出mini LED電視，蘋果第四季新的平板及筆電也可望搭載mini LED技術，有研調機構估計，若三星明年mini LED電視出貨量達300萬台，使用晶片量將超過300億顆。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1396期】

相關新聞

台積電激情 一顆IC救台灣

台灣投資業常言，「一顆蘋果救台灣」，蘋果供應鏈中，台廠比重達2～3成，所以往往蘋果的風吹草動都牽動台灣科技類股......

中低價聯家軍看誰？

台股創下萬三高點，但櫃買指數率先領跌，廣大投資人無感，反而權王台積電(2330)成現在市場當紅炸子雞，7/27漲停鎖死......

雙鴻：本益比有拉高的空間

研調機構TrendForce表示，2020年估5G手機產量將占2.35億支，滲透率達18.9%，預測華為穩居全球第一、蘋果第二，三星全年5G手機總產量估約2900萬支，位居全球第3....

尋找下一個台積電

Intel將CPU外包台積電代工消息，帶動台積電連續大漲；Intel和台積電(2330)、三星是世界三大晶片生產廠，本來是競爭對手關係......

指數創新高 選股該選誰？

今年因為新冠疫情關係，股市先殺後漲，全球投資人財富重分配，有的人因為疫情關係恐慌拋售賣在低點，有的人則是看到百年難得一見的機會入市......

奇鋐如何從二線散熱竄出頭

美國科技股指標的那斯達克指數本週領先創新高，縱觀美國分類指數，那斯達克和NBI生技指數率先寫下新高，由此可知市場資金還是積極鎖定中小型電子股和生技股

聚陽：受惠東奧 下半年拉貨旺

疫情期間，因中國大陸供應鏈斷料，造成中下游紡纖廠因無料可用而停工；加上各國因防疫封城，交通運輸中斷，造成訂單遞延

政府推綠能 誰是潛力股？

護國神山台積電帶頭衝，指數突破7月以來的橫盤整理區，指數再創新高來到12450點，距離歷史高點12682只相差不到300點，今年蔡總統順利連任......

兩檔績優蘋概股值得布局

台股在台積電(2330)的帶領下指數突破新高，指數已經突破去年高點來到12486點，距離歷史高點12682點僅剩200點左右的價差......

凱勝綠能營收創新高 上半年增132% 6月增77.3倍

台灣電動巴士領導品牌凱勝綠能科技(代號2246)再傳交車捷報!繼2020年1月繳出首批12輛嶄新二代電動公車給客戶後，近日再次交付第二批8輛，與年初同車款，將投入雙北台北市和新北市高運量的幹線公車與捷運接駁公車服務......

6月營收創高股逆勢突圍

上市櫃公司6月總營收衝上2.91兆元，月增6.9%、年增5.7%，為今年單月最高，並為歷年最佳6月；上半年總營收達15.76兆元......

本益比最低的IC設計股

大盤再創波段新高，最高點來到12320點，這一波行情漲跌互見，個股輪動相當快速，當然加權指數要能夠創高，肯定少不了電子股的幫忙.......

熱門新聞

台積電之外的奇兵

台積電激情 一顆IC救台灣

聯發科台股下個傳奇

尋找下一個台積電

謝金河：台積電激情過後

雙鴻：本益比有拉高的空間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。