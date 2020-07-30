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雙鴻：本益比有拉高的空間

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

研調機構TrendForce表示，2020年估5G手機產量將占2.35億支，滲透率達18.9%，預測華為穩居全球第一、蘋果第二，三星全年5G手機總產量估約2900萬支，位居全球第3。

搭上5G手機需求，三星宣布5G版摺疊手機Galaxy Z Flip問世，首度搭載高通Snapdragon 865 Plus 5G行動平台，目前尚未公布台灣上市時間，但已確定三星在台至少會有7~8款5G手機支援。Galaxy Z Flip自2020年2月問市以來獲得消費市場青睞，具有分割畫面模式(Flex mode)功能，當裝置處於摺疊立起狀態時，螢幕會自動分割成二個4吋的畫面，上半部螢幕可用於觀看內容，下半部則用於操控；還可開啟多重視窗工具列(Multi-Window Tray)等。

台系三星供應鏈廠商，包括鏡頭廠大立光(3008)、石英元件廠晶技(3042)，散熱廠超眾(6230)、雙鴻(3324)，指紋辨識IC廠神盾(6462)等，可望受惠。

雙鴻5、6二個月的業績已賺贏Q1

雙鴻6月稅後純益1.2億元，年增179%，每股純益1.4元，累計5、6月稅後純益2.47億元，年增90%，每股純益2.88元，僅二個月的業績就已賺贏今年首季。

雙鴻累計今年上半年營收52.29億元，年增11.9%，為同期新高。由於超薄筆電及電競筆電目前已開始採用熱板(VC)做為散熱解決方案，而筆電用的VC產品單價又比傳統散熱解決方案高出五至六倍，成為雙鴻今年成長動能之一。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1396期】

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