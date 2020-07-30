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中低價聯家軍看誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股創下萬三高點，但櫃買指數率先領跌，廣大投資人無感，反而權王台積電(2330)成現在市場當紅炸子雞，7/27漲停鎖死，、7/28漲停被敲開，你可能認為在出貨，但從匯率角度來看，國際熱錢持續湧入使台幣強升，資金往往流竄在最強的個股或最強的族群中，因此我們可以得知，IC族群將是這一波的主流，儘管台積電漲停被敲開，但28日仍收紅，股價仍在435元創下歷史天價，這是不爭的事實，這也表示有短線資金從台積電身上流出，低基期、低價的IC股將受比價效應。聯電(2303)就是這波受益最大者，聯電遭市場低估多年，旗下聯家軍過去曾紅極一時，每年年底都有一段不小的漲幅。

聯電飆漲後 聯家軍受矚目

聯電雖然是萬年低價股，但旗下轉投資的IC設計公司卻不少間，聯發科就是最具代表的例子之一，而現在已經分割出來，聯發科第二季業績表現亮眼，受惠5G晶片業務出貨暢旺，股價最近創高763元，卻收爆量長黑，我認為股價過高，投資人不願意追價，中低價的IC設計更有表現機會。

除了聯發科外，聯詠(3034)及原相(3227)也是IC設計前段班成員，聯詠主要專注在觸控及驅動整合IC(TDDI)上，今年出貨量較去年增加，OLED驅動IC出貨量也高於去年，今年Q2合併營收186.1億元，創單季新高紀錄，QOQ 10%、上半年合併營收355.01億元，YOY 13.6%，表現相當亮眼。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1396期】

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