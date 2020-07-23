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兩檔績優蘋概股值得布局

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股在台積電(2330)的帶領下指數突破新高，指數已經突破去年高點來到12486點，距離歷史高點12682點僅剩200點左右的價差，這是台股睽違30年以來的超級大行情，台股最強族群在IC設計及生技股，這兩個指標已經開始出現高檔背離現象，而推升指數突破高點，往往由低基期股票領攻，過去我看好的蘋概股、被動元件、矽晶圓、封測股、車電及汽車零組件，投資朋友可以注意到車電、矽晶圓已經開始轉強，當然被動元件及封測股仍有機會，還記得今年初全球股市因肺炎疫情大跌，我就看好蘋概股今年走勢，而我強調蘋概股最適合在Q1~Q2布局，基期低填息容易，加上準備迎接下半年旺季行情，往往股價會有一大波漲幅。

蘋果轉Mini LED 有利GIS未來兩年業務

本周我推薦的第一檔蘋概股，就是鴻海旗下的觸控廠業成GIS-KY(6456)，過去股價常與TPK做比較，如今兩者差距已大。蘋果計畫未來兩年要讓iPad Pro及MacBook Pro升級成Mini LED配置，每年可能會產生高達1,000萬台的銷售潛力，高於之前預估的每年5～600萬台。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1395期】

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