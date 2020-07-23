政府推綠能 誰是潛力股？

【撰文／莊正賢】

護國神山台積電帶頭衝，指數突破7月以來的橫盤整理區，指數再創新高來到12450點，距離歷史高點12682只相差不到300點，今年蔡總統順利連任，所推出的核心產業，正是重點扶植的產業，除了希望生技醫療有機會成為下一個兆元產業，其次就是綠能產業。

當政府大力推動再生能源外，同時必須兼顧供電品質，台電全面推動推動智慧電表，智能化用電時代即將來臨，打造智慧電網已是必然趨勢，傳統機械電錶只能以記錄總用電量，智慧電表相比現有的機械式電錶功能多很多，全世界已開始全面建置智慧電網，美國洛杉磯、舊金山已經全面建置，台灣行政院也大力推動，從2017年開始啟動，時至今年已完成130萬戶，目標2024年完成300萬戶，其中商機非常大，全台廠商紛紛搶進。

斯其大搶下台電標案 成為最大贏家

想要搶進國家標案大餅，沒有技術、價格優勢是無法搶進的，全世界智慧電表大廠Itron的技術最為領先，當年與華新麗華合資成立華新儀表搶攻台灣市場，後來2012年被興櫃股斯其大(6648)購併下來，雙方合作關係長達20年，雖然Itron技術排名全世界頂尖，但建置成本也相對高，尤其美國領土地大廣闊，相比台灣是海島國家，屋與屋的距離相當近，同一個技術平台不一定適用台灣，斯其大便自行開發自有的能源管理技術，今年終於開花結果，營運表現三級跳。