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聚陽：受惠東奧 下半年拉貨旺

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

疫情期間，因中國大陸供應鏈斷料，造成中下游紡纖廠因無料可用而停工；加上各國因防疫封城，交通運輸中斷，造成訂單遞延；單因消費市場購買力下滑，造成庫存堆積。後疫情時代的趨勢與改變，宅經濟崛起，電商比重將逐步增加，客戶不再只仰賴實體店面，將拓展網路平台銷售占比。生產商部分，也不再為單一客戶設廠，產地將採全球多元布局，避免國與國的貿易、政治摩擦，也能分散疫情等不確定因素所造成的衝擊。

另外，各國後疫時代下，解封行情的展開，為紡織族群第三季的營運復甦奠下基礎，雖個股5月營收表現普遍黯淡，但在各自題材陸續發威後，近期也紛紛出現補漲行情，其中主流題材包括全球賽市的重新開打，除足壇盛事的英超聯賽在6/18日率先復賽外，美國職業籃球聯賽(NBA)也預計將於7月底開賽，高爾夫球、羽球的重要賽事也陸續復辦，順利帶動相關消費需求回溫，身為Nike、Adidas等知名品牌大廠供應商的儒鴻(1476)與聚陽(1477)首當受惠，訂單能見度漸趨明朗。

此外，切入口罩、隔離衣、防護衣及手術衣等醫療市場，紡織族群相關個股，躋身防疫概念股，對營收獲利有望吃補。

聚陽6月獲利大增 Q3獲利有望年增

聚陽6月獲利，表現超乎預期，單月稅前盈餘為突破3億元，來到3.01億元，較上月持續跳增1.7倍，較同期成長亦達40.6%。累計該公司上半年稅前盈餘10.85億元，較去年同期衰退幅度銳減至2.3%，每股稅前盈餘4.94元。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1395期】

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