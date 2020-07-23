奇鋐如何從二線散熱竄出頭

【撰文／王榮旭】

美國科技股指標的那斯達克指數本週領先創新高，縱觀美國分類指數，那斯達克和NBI生技指數率先寫下新高，由此可知市場資金還是積極鎖定中小型電子股和生技股。中小型電子股的部份，現在陸續公佈財報，NB及PC相關的族群可望繳出好成績，原因在於它們第二季的業績出色，第三季得益於全球疫情持續肆虐，消費者對於平板、筆電的需求還會繼續成長。因此像是圓剛(2417)這樣主攻視訊相關的公司，6、7月股價大漲，現在也還在高姿態整理。或是像生產電源供應器和電腦機殼的曜越(3540)，5月份EPS就賺了0.86元，股價也是噴飛。曜越股價為何可以飆漲？就是受惠於北美居家上班及遠距商機發酵，再加上下半年又有英特爾、AMD、Nvidia推新品，可望啟動的換機潮，下半年基本面持續看漲。

整體散熱模組股價拉高比價

遠距商機帶動的電腦需求大增，也是散熱材料這波漲勢的主因，比如像是近期受到投信追捧，並領先大盤創高的雙鴻(3324)，就是受惠於電競和筆電伺服器的商機。在散熱模組的族群中，超眾(6230)、雙鴻股價都已漲破200元，健策(3653)股價也快要回到300元，族群整體價格已經上拉。現在散熱族群中還處於中低價位的像是泰碩(3338)和力致(3483)，股價也都站上7、80元；如今散熱模組中股價最低的就屬奇鋐(3017)，股價還在4字頭，在族群當中可說是非常罕見了。