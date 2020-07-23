指數創新高 選股該選誰？

【撰文／黃清照】

今年因為新冠疫情關係，股市先殺後漲，全球投資人財富重分配，有的人因為疫情關係恐慌拋售賣在低點，有的人則是看到百年難得一見的機會入市，早在3月份股市陷入一片恐慌，美國道瓊指數出現多次熔斷，從高點到低點計算，一個月時間就跌了一萬點以上，我說過美國道瓊第一段反彈，將會有6000點的大反彈行情，後來漲到27580點，反彈9367點已比我預估的還高，隨後進入整理。以前波低點來看，24843點還有將近6000點的行情，保守估計28843將是第一壓力，最大滿足點為30843。後那斯達克、費半指數超強勢，指數已經領先創高，其中亞馬遜、特斯拉等指標股，股價都已創下歷史新高，我認為道瓊指數仍有很大機會創高，距離今年高點29568還有將近3000點，行情仍很有看頭。

立隆Q2表現高水準 股價超低估

被動元件鋁質電容廠立隆電(2472)公布完六月營收6.54億，雖然成績不如五月亮眼，但年增率高達20.34％優於五月，第二季合併營收達20.42億，相比第一季15.67億優於太多，今年因為疫情影響，許多被動元件廠都因為廠區設在東南亞，導致產能受限，立隆今年成為最大贏家，不僅迎來轉單效應，業績也大幅度成長。