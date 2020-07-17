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別管《老人與海》無不無聊 跟海明威去露營比較實在

補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

興櫃黑馬衝出 6月營收選超乎預期

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

台股加權指數、櫃買指數雙雙創下波段新高，其中櫃買指數更是一飛衝天，一舉突破2008年以來的 高點，再加上7月亞洲生技大展即將舉行，生技股成為盤面主軸，不論是防疫股、新藥股等股價表現都格外亮眼，尤其以新藥股王合一(4743)扮演領頭羊，再加 上興櫃市場因無漲跌幅限制，往往一個利多就可能有 3∼5成的漲幅。 上週興櫃新藥股成為盤面主流，上周爆出428.59億 元成交值，其中超過10億元以上的興櫃股13檔，生 技股就佔了11檔，生技股比重高達八成以上，其中 以華宇藥(6621)股價表現最為凌厲，連續三日觸發觸發 「熔斷」處置，雖然興櫃股漲幅迷人，但建議投資人 進場仍須小心風險!

防疫股營收亮眼 股價拉回可留意

從營收創新高表來看，普生(4117)、敏成(4431)受惠疫 情產生轉機，普生是唯一一家擁有三種檢測方法的廠 商，核酸病毒檢測試劑已陸續取得歐盟CE認證、印 度進口許可證，至於抗原抗體快篩部分，先前也與中 研院簽訂授權合約，獲得中研院抗原及抗體檢測試劑 授權合約，此快篩的檢測時間僅需15∼20分鐘內， 未來將適用於機場、診所、社區群聚感染等大規模檢 測需求，目前從6月營收觀察，已經開始陸續出貨， 先前股價也受到激勵，創歷史天價278元，目前維持 高檔震盪。至於其他檢測股，博錸(6572)、金萬林(6645) 也可留意，目前也陸續搶拚美國EUA、歐盟CE-IVD 和TFDA外銷許可，以目前開發中國家、新興市場仍 在第一波暴增期，未來檢測試劑市場需求仍非常龐 大，能搶先佔市佔率的公司將會能夠脫穎而出。 盛弘集團旗下敏成是國內口罩熔噴技術不織布的最 大廠商，是生產口罩的關鍵材料，六月起口罩已開放 廠商可以外銷，敏成6月營收1.14億，年增305%相當 驚人，然而其他口罩股恆大、康那香、南六營 收表現也相當亮眼，雖然國內疫情已見趨緩， 但是綜觀國外疫情卻未停歇，六月口罩開放外 銷後，今年下半年營收表現仍很有看頭。

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