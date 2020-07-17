汽車股Q2見谷底 誰最低估？

【撰文／黃清照】

在萬寶周刊1393期才提到特斯拉創高，過了一星期，特斯拉又再度創高，7/13漲到 元天價，最受惠的當然就是特斯拉相關供應鏈，而電動車、汽車零組件股也將因比價效應補漲反應，我一再強調汽車零組件股，已經跌到長線相對低點，本期我將在專欄中提出三大觀點，讓投資朋友了解汽車零組件有多低估，此時買進，未來將享有大波段利潤的價差可賺。

第一、基期低：車市2020年Q2見低點，2021年車市比較基期低，有機會開始走升。有個投資觀念是，任一產業進入三年衰退調整，第四年秩序將慢慢恢復，而汽車產業自2018年開始進入衰退循環，到今年剛好第三年，2018年衰退1.8%、2019年衰退4.3%、今年預估全年衰退15.4%，以Q1衰退25%、Q2衰退35%來到史上最慘烈的數字，目前研調估計Q2應該是低點，Q3衰退幅度將大幅收窄，大概會來到-9%，Q4預計持平，這是產業循環上的預測。市場預估明年中國車市會有8%成長、美國14%、歐洲甚至高達20%。

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