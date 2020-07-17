站在生技浪潮最前端的晟德

【撰文／王榮旭】

在上一期的專欄中，我為大家介紹了生技股中的“投資銀行”晟德集團(4123)，作為這一波生技股市值膨脹的最大贏家，晟德光是旗下轉投資包括永昕(4726)、順藥(6535)、國光(4142)、博晟(6733)等，這些公司的市值約300億，若再加上晟德上百億的未上市投資，晟德市值至少超過400億，目前晟德的市值約370億，有點低估了。在這一期的週刊裡，我將和各位投資朋友進一步分析晟德集團的商業模式，以及晟德董事長林榮錦先生是如何打造他的生技帝國。

轉投資生技潛值高

在晟德集團7月1日召開的法說會上，董事長林榮錦表示，將晟德定位為產業創投，未來可往海外尋找有潛力的企業進行併購，目標在2025年前將打造7-8 家市值超過300億元的獨角獸公司。目前晟德集團擁有超過20家轉投資公司，其中有9家已經掛牌，包括在香港掛牌的澳優乳業、東曜藥業，台灣掛牌的順天醫藥、博晟生醫、永昕生物以及國光生技等等。我上面也說過，這些轉投資公司的市值加起來已遠超晟德本身，能夠提供的利潤也可說相當可觀。