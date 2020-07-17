技嘉： 5G商機 H2更旺

【撰文／陳子榕】

技嘉(2376)近年來營運成長動能的伺服器應用解決方案，針對5G生態系統推出的數款緣運算伺服器，與以大頻寬、大容量(eMBB)、超低延遲訊號(URLLC)及可承載超多設備連結(mMTC)的高密度伺服器、GPU運算伺服器，還有強調安全性並具高效能的雲端資料中心解決方案等，全面到位。

技嘉在AI＋IoT應用、資料中心解決方案蓄積多年能量，趁著各國加速推動5G落地之際，自今年起更積極地全面擴展布局；技嘉在線上展開《GIGABYTE Virtual Show》，大秀實力、搶進5G智慧科技應用商機。

除了旗下最新推出的主板產品線、針對創作者推出的AERO筆電、或電競子品牌AORUS全系列產品等核心本業外，技嘉近年深耕的AIoT解決方案，如人臉辨識系統、智慧電子白板解決方案，及聚焦智慧照護系統的結合體感偵測的3D深度感測TOF等技術，都一併亮相。

技嘉第3季營收估優於第2季

技嘉6月營收71.09億元，月減6.8%、年增92.6%，第2季營收209.09億元，季增21.3%、年增69.7%，創單季新高。今年前六月營收達381.43億元，年增34.5%。

技嘉表示第2季顯卡、主板、伺服器出貨優於預期，在電競商機、新品帶動下，第3季估優於第2季。