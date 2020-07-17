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本益比最低的IC設計股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

大盤再創波段新高，最高點來到12320點，這一波行情漲跌互見，個股輪動相當快速，當然加權指數要能夠創高，肯定少不了電子股的幫忙，內資將資金火力放在IC設計族群，將高價股的本益比拉到30～50倍以上，觀察IC設計股矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、信驊(5274)，股價都漲到千元以上，但我認為部分是吹牛，就算營運狀況真的如市場這樣，但本益比已經過於高估，反觀股王大立光(3008)去年賺進240元，現在股價還在4000元附近整理，換算本益比才20倍不到，我認為投資人追風高價IC股要小心被套在高點。

再看中價股愛普(6531)去年還是虧錢，全年因為打掉存貨虧損導致大虧-5.33元，今年營運出現轉機，但是Q1獲利才0.49元，股價就從今年百元不到，漲到565元，漲幅超過5倍，我認為愛普接下來將會進入整理，IC設計族群將會轉由低基期、有獲利的族群開始輪動。

高價IC帶動比價行情 聯陽太低估

聯陽(3014)為嵌入式控制 IC大廠，為全球最大供應商，市佔率高達五成以上，過去幾年皆穩定獲利，為IC設計族群裡的績優生，今年因新冠疫情，遠距辦公、教學刺激筆電需求，今年不論營收、獲利都達超水準表現，今年Q1 EPS 0.79元，今年6月營收4.12億，創下2010年來的新高，Q2合併營收11.56億，也創下2010年的單季新高，接下來Q3即將迎來旺季，今年EPS有機會挑戰4.5元，是全IC設計股本益比最低的個股。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1394期】

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