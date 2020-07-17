6月營收創高股逆勢突圍

【撰文／莊正賢】

上市櫃公司6月總營收衝上2.91兆元，月增6.9%、年增5.7%，為今年單月最高，並為歷年最佳6月；上半年總營收達15.76兆元，年減僅3.3%，主要創高公司集中在半導體、5G、風電等電子業及防疫概念股。

在上市櫃基本面轉佳下，加權指數也續創30年新高12320點，但沒中不足的是成交量沒有放大，這可能是假突破真反轉的現象，而中小型股為主的OTC指數，已經先跌破10日線，領先大盤修正，最主要還是中天、合一再度跌停鎖死，愛普跌破400元大關，漲多的高價IC設計股比價效應結束，多方氣氛受到影響，這波修正甚麼時候結束就要看中天合一何時跌停打開，人氣才會回溫，因此選股更為重要，6月營收創高的個股中就能找到好標的，附表是6月營收創新高表，精選4檔營收黑馬股。

能源股轉強 下半年登主流

美國民主黨準總統參選人拜登，推出改革美國能源業的重大計畫，誓言要在2035年前讓美國發電廠達成零排放，並要斥資2兆美元推動綠能，而現在拜登當選呼聲高於川普，讓美國能源股大漲，蔡政府上任以來一直推動綠能政策，這次台積電簽署1.2GW再生能源購電契約，目標在2030年全公司生產廠房25％用電量，以及非生產廠房100％用電量為再生能源，並以全公司使用100％再生能源為長期目標，台灣的能源股也全面噴出。

這波最強的低價股元晶(6443)，5月自結EPS 0.02元轉虧為盈，但其實獲利最好的是太陽能模組廠安集(6477)，去年太陽能產業大壞下，EPS還能有2.21元，今年前五個月稅後EPS 0.48元，6月營收3.1億，月增88.5%、年增321.7%，創下歷史新高，公司今年以來持續置設電站，目前除了積極推動地面型的太陽能電站外，另外，該公司預估在雲林口湖鄉完成在白蝦養殖廠上建立發電站，由於原本的白蝦養殖業仍不受太陽能建置持續進行，配合的養殖業者及政府方面的相關申請都更順利，預料未來對售電收人也將有進一步貢獻。另外，新拿下太陽光電標租案8.8 MW，預計今年底拿到同意備案，明年4月底掛表，5月開始貢獻營收，且因售電收入屬純收益，加上既有裝置容量70 MW，將貢獻明年EPS 1 元。展望下半年，安集看好隨著系統廠在4、5月重啟拉貨，模組出貨已逐步轉強，預計營收將一路走高至8月，全年營收將重返成長，獲利則隨著模組稼動率提升，加上電站收益增加，全年獲利也同步優去年。股價創下掛牌以來新高37.1元，上檔無壓，法人都還沒有著墨，這會是今年Q3的黑馬。