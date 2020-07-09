下半年房地產將會報復性成長

【撰文／陳澤樂】

高雄市不動產代銷公會7/3舉行會員大會，同時改選理監事，經過100多位會員代表投票後，由景銳廣告總經理謝哲耀當選第七屆理事長，他在不動產代銷這行耕耘18年，有感於從業者人才斷層，就任理事長後，首要工作希望能結合大學，開設不動產代銷專業課程，鼓勵年輕人勇於投入不動產代銷。

高雄市不動產代銷公會第七屆會員大會，與會貴賓有高雄市政府地政局代理局長陳冠福、社會局科長劉耀元、高雄市不動產開發商公會理事長黃烱輝、高雄市大高雄不動產開發商公會理事長林詠盛、高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤等人。

69年次的謝哲耀，是不動產代銷公會最年輕的理事長，嘉義大學獸醫系畢業，只有短暫當獸醫的經歷，就投入不動產代銷這行，曾經在聯上廣告、上揚廣告做過研展市調及銷售，五年前創業成立景銳，今年接了6個案子，總銷約100億元。

謝哲耀表示，「不動產代銷」是非常專業的行業，不只要了解行銷，還要涉獵建築、法規、財經、繪圖等相關知識，但在學術殿堂卻沒有開設相關學程，讓民眾誤以為不動產代銷等同於不動產仲介，這真是非常大的誤解，他上任理事長後，會積極推動在大學開設不動產代相關科系，甚至公會會員也能夠擔任業師，學生畢業後直接到代銷公司上班，營造產學雙贏。

第六屆理事長楊佳松表示:今年遭逢新冠肺炎的衝擊，台灣防疫成績世界第一，景氣快速恢復，下半年房地產會有「報復性消費」，價量齊揚。