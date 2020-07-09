IC設計漲勢再起 該選誰？

【撰文／莊正賢】

台股加權指數衝上12000大關，沒有電子股的推波助瀾是站不穩的，觀察IC設計龍頭股最直接，聯發科(2454)股價再創波段新高來到632元，不僅突破兆元市值，也帶動全體IC設計族群同歡，盤面上光是千金股，IC設計族群就有四家，IC設計股王矽力-KY(6415)站穩2000元，其餘千元股祥碩(5269)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)，其餘千金股候選人昇佳電子(6732)股價也蓄勢待發。

高價股漲翻天，輪由低價股表現，其中聯發科集團旗下的揚智(3041)近期股價表現最佳，六月下旬後開啟漲勢，7月漲幅更是凌厲，單月漲幅高達50%，也帶動其他低價族群；另一檔低價股安國(8054)漲幅也相當驚人，從6/17低點13.2元起漲，波段漲幅高達47%。

整體IC設計族群熱鬧滾滾，資金行情湧進興櫃市場，先前陣子興櫃市場夯生技，IC設計族群表現也不俗，威盛集團旗下威鋒電子(6756) 近期受惠USB Type-C及USB3.1的終端應用滲透率增加，股價連日大漲，6/23收盤價194.5元，短短幾個交易日股價最高衝到440元，波段漲幅超過100%。同樣從事Type-C IC設計的還有安國集團旗下的安格(6684)，雖然波段漲幅不如威鋒電子亮眼，但公司實力也是不容小覷。

安格推出新產品 搶攻Type-C市場

安格過去主要從事多媒體視訊轉換控制晶片，產品主要以HDMI、VGA、DisplayPort這些特殊應用IC晶片為主，由於數位視訊產業的興起，加上手持式通信設備的普及化，多媒體的傳輸與播放需求更加受重視。近年來，除了視訊規格本身的規格演進，消費性產品的外觀設計趨於唯美簡單，不同介面規格的整合成為一大主流。