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晶電Mini LED商機下半年起飛
【撰文／王榮旭】
下半年電子的重頭戲無疑是蘋果接下來將推出的新品，市場最聚焦的自然是新的iPhone，包括5G和4G的版本，而另一個重點則在於包括iPad和MacBook在內的其他新產品。手機、平板和電腦，這三個蘋果的主力產品有可能將採用Mini LED做為背光源，相較於傳統的OLED，Mini LED具有壽命長、無殘影的優點；兩者的差距在小螢幕的手機上可能不明顯，但在較大螢幕的產品中差距就非常顯著，未來的平板、電腦和電視基本上已經全都是Mini LED的天下。Mini LED由於顆粒小，因此所需的數量相當龐大，一台12吋的平板電腦就需要約1萬顆Mini LED，而這對於生產Mini LED的廠商來說無疑是又一利多。
惠特及GIS大搶Mini LED訂單
Mini LED需求增加，相關供應鏈自然也就跟著受惠，如上游設備的惠特(6706)，最近一個月股價就上漲了近兩成。惠特是Mini LED分選設備的廠商，其產品對於Mini LED的生產效率可說是至關重要。同樣受惠的還有Mini LED組裝的台表科(6278)和GIS-KY(6456)，以及Mini LED背板的泰鼎-KY(4927)。接下來可以關注的是晶電(2448)，晶電近期和隆達(3698)結盟，這樣做一來能讓晶電確保更多Mini LED產能，隆達上下游都有涉獵，包括Mini LED的晶粒；二來，隆達是友達集團的一員，而未來Mini LED的下游出海口肯定是在面板廠商之中，透過和隆達的合作，晶電也有望與國內面板龍頭友達搭上線。從晶電近期的積極動作就能看出，Mini LED未來的商機確實在加速中。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1393期】
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