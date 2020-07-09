特斯拉創高 誰最受惠？

【撰文／黃清照】

美股瘋漲，其中以特斯拉最飆，今年大漲兩倍，完全不受疫情影響，翻看過去紀錄，每次出現金融海嘯，便會締造出一檔飆股，2008年網路泡沫化，傳奇公司蘋果電腦就是這樣橫空出世的。而今年雖然沒面臨股災，但股市大幅修正的幅度，同樣也使資金蜂擁轉進特斯拉身上，而過去看空特斯拉的知名投資機構，如今被股價軋的哇哇叫，還被CEO馬斯克嘲諷，在官網賣出紅內褲，相當逗趣。

特斯拉創高，特斯拉供應鏈自然跟著沾光，鋰電池代表康普、美琪瑪、立凱-KY股價近日紛紛大漲，這也是我強調的基期低就有補漲機會，因為股價高的投資人不敢再追高了，資金將會回歸投資於基本面上，漲的才健康。在全球資金行情下，主流股往往母雞帶小雞，就如蘋果電腦創歷史新高，蘋概股各個雨露均霑，而特斯拉供應鏈也是一樣道理，鋰電池族群紛紛大漲突破年線，就是最好的證明。而我過去也同樣看好一檔特斯拉供應鏈，熟悉的朋友都知道，就是貿聯-KY(3665)。

特斯拉概念股首看貿聯

貿聯-KY產品主要是以資訊、車用、電器線材大廠，資訊類主要客戶包括戴爾、聯想、惠普等大型PC及伺服器客戶，車用營收占比19%，最知名是TESLA，再來是電器類線材22%，其餘如醫療跟太陽能、光通訊等。