台灣5G商轉引爆光通訊商機

【撰文／莊正賢】

5G大頻寬、高速率、低延遲、大連結網路，正引爆各種創新智慧應用，並驅動網路流量急速攀升；為滿足5G、AIoT時代海量資料與網路流量遽增的需求，並讓大數據訊號傳輸更快更即時，許多電信機房、基地台和資料中心已逐步由電傳輸轉換成光傳輸，帶動光纖網路和光通訊技術改朝換代，同時推升相關元件及系統市場需求，帶動龐大新商機。

光通訊今年邁入技術升級年，在5G、資料中心帶動下，25G、100G需求暴增，400G產品則將開始緩步成長，到2022年頻寬數可望超過100G，光通訊營運將擺脫去年谷底，研調機構也預期，2020～2024年光收發模組將重回成長，年複合成長率達14%。

而台灣進入5G時代，6/29電信龍頭中華電信在今天宣佈正式啟用5G服務，成為國內第一家開通5G服務的電信業者，點燃光通訊股上漲的火種。

上游磊晶廠聯亞苦盡甘來

聯亞(3081)受疫情影響部分客戶延後復工，Q1 EPS 1.08元營運低於預期，Q2營收5.31億，也低於原先的預估5.5～5.7億，但營運揮別了谷底，下半年開始走揚。去年底公司內部判斷5G需求會在今年6、7月提升，目前公司的10G、25G的產能依舊處於供不應求的狀況，已增加後段製程設備，下半年開始貢獻營收。