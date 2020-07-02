祝文宇：未來台灣房價只有上漲的份

【撰文／陳澤樂】

甲山林機構旗下愛山林建設（2540）舉行股東會，董事長祝文宇會後表示，肺炎疫情重創全球經濟，但台灣防疫做得好成為全球焦點，帶動台商加速資金回流台灣，推升台股的同時 對保值的房市更有利，不僅銷售好，房價也上漲，光是甲山林旗下今年1到5月就賣了將近300億元，比去年多了一倍。

他說，下半年房市還會持續好，現在土地一直漲，工資、原物料也在漲，房貸利率只有1%多，比起以前6%，等於現在可以拗五年，沒有人會願意便宜賣，「未來房價只有上漲的份！」。

祝文宇說，今年疫情爆發後，他對房市的看法和多數人不同。多數人都認為受疫情影響，景氣蕭條，公司會倒，經濟不好，沒有人願意看房子，房市一定不好，但他一開始就認為這波疫情對房市是個大好機會。

主要是為了救經濟，全世界都忙著印鈔救市，在此情況下，貨幣非貶不可，利息也會一再探低。錢放在銀行不行，只能拿去做其他使用，但股票炒高有風險，買黃金，珠寶則無法貸款進行槓桿操作，房地產成資金唯一最好的出路。

祝文宇說，這波疫情是一場財富重分配，在通膨環境下，如果放任手上現金貶值，財富就會被分配，所以有錢人多急著想要置產買房。也不僅富人如此，由於利息低，很多人年輕人算一算，付房貸比付房租划算，不願租屋為房東繳房貸，也轉而自己買房。

因此，從今年一月起當其他業者在裁員，在放無薪假時，甲山林機構&愛山林建設（2540）反而大舉徵才，共新進100多人，近幾個月來，各案場銷售熱鬧滾滾，光是今年1~5月銷售金額就將近300億，比去年多了一倍，幾乎是去年全年銷售量。