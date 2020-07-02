聯詠：出貨可望年增2.5倍

【撰文／陳子榕】

在5G智慧手機趨勢不變下，OLED需求將持續成長，驅動IC大廠聯詠(3034)連帶受惠。聯詠估2020年還是要持續成長，隨著全球經濟體陸續解封，估8月手機市場將可回溫，今年OLED、驅動暨觸控IC (TDDI) 產品出貨將會優於去年，指紋光學辨識預計將在今年第四季量產。印度市場解封，將是牽動下半年智慧型手機市場主要因素，智慧型手機市場可望在8月回溫，5G手機則將朝中階價位推進，亦會採用LCD面板。聯詠持續發展驅動、觸控與指紋辨識三合一晶片FTDDI等，有利營運升溫。

第一季雖然有新冠肺炎疫情衝擊，不過客戶針對5G智慧手機的OLED驅動IC及整合觸控暨驅動IC(TDDI)拉貨力道仍然不減，對於2020全年展望，在下半年OLED驅動IC、TDDI等需求可望持續向上帶動，對聯詠全年業績仍可望抱持正面看法，業績將改寫新高。聯詠配發現金10.5元，以6/29收盤價227.5元，殖利率4.6 %

首季每股純益3.63元 創單季新高

目前聯詠在手機應用的TDDI市占率為全球第一，平板應用TDDI預計第3季可開始出貨，並可支援電子筆功能，而穿戴裝置應用TDDI也預計會在年底前推出。聯詠首季每股純益3.63元，創單季新高，5月營收為歷史次高；前五月合併營收296.47億元，年增13.7％。Q2季營收將持續成長，預估季增4.7％至9.5％，介於177億至185億元之間。