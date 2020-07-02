染紅的IC設計股比較夯

【撰文／莊正賢】

早在十年前開始，全球供應鏈就開始面對了轉型壓力，從2008年金融海嘯、日本311大地震到南海衝突，以及中國「紅色供應鏈」的崛起，一直到2018年末的美中貿易戰成為了轉捩點，一個是全球最大消費市場，一個是美國及世界代工廠，供應鏈突如其來的變革，出現戲劇化加速效果。而2019年末新冠疫情爆發，美國要中國負責，加深雙方的裂痕，美國不要用中國貨，強打華為，中國「去美化」加速進行，全球走向G2發展，台灣很多廠商都想要左右逢源，但事實上並非那麼容易，台積電也被逼到必須赴美設廠，才能持續與中國廠商的關係。

中國的「去美化」其實就是要讓半導體自主化，中國只要是政府要扶持的產業，就會有源源不絕的資金投入，目前政府補貼已經佔半導體公司獲利的一半。想想過過去中國政府扶持的面板、LED、太陽能，因為技術、擴產都很容易，殺價競爭進入紅海市場，搞到台灣的面板雙虎、LED晶電、太陽能茂迪等變大慘業，但半導體就不一樣了，台灣遠遠領先中國，因此成為中國「去美化」的關鍵IC設計廠商，那就有想像空間了。

聯發科取代海思成為華為的好夥伴

今年5/15的華為禁令雷深大雨點小，海思晶片因為軟體、硬體有用到美國貨，華為不能採用，變相要找第三方智慧手機晶片組供應商中得到解決方案，這就帶給了聯發科(2454)的想像空間。沒有了海思麒麟系列，還有聯發科的天機系列可以採用，華為可以暫時先拿這些產品來用，因為聯發科的天機系列是自己設計，可以賣給所有手機品牌廠如小米、OPPO、VIVO，並非特別為華為所設計，所以聯發科就是這波華為禁令最大受惠者。華為旗艦機種Mate 40原本將配備海思自家設計的5奈米晶片組，但庫存嚴重不足，華為計劃推出兩種Mate 40機種，一種將使用聯發科天璣1000，預定在明年上半年推出的P50旗艦產品也可能會採用聯發科的新款高階5G晶片組，華為目前正在重新設計Mate 40的規格，將會延遲一季上市，因此對聯發科的營收貢獻會從Q4起飛，除高階機種外，聯發科的解決方案也將在中低階機型中廣泛採用，因此聯發科今年的天機系列晶片由3000萬套上修到8000萬套。