資金流竄下 股后高估 股王低估

【撰文／黃清照】

台股在端午連假後，表現依然強勢，美股在連假期間跌近1400點，台股本周一僅小跌118點，而周二便挑戰5日線成功，這可歸功於近期強勢的台幣，因月底出口商拋匯需求，讓新台幣升值力道擋不住，持續改寫逾 2 年新高紀錄。今年外資大舉賣超台股近6000億元，依據歷史經驗，在股匯連動之下，往往造成新台幣貶值，但是今年不貶反升，主要原因包括台商回流、保險公司海外投資金額大降等，熱錢派對在匯市發威，讓新台幣持續維持 2 年高檔盤旋。

而這股熱錢，不僅流入近期強勢的生技股，電子股其實也有領頭羊，高價IC設計股全面大漲，台股三千金又新增三位，清一色是IC設計股，而今年我看好的義隆電、聯詠也同步上漲，這些都是有獲利、基期低的好公司，但有些高價IC設計股真的漲得太誇張了，如矽力-KY(6415)、信驊(5274)、祥碩(5269)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、聯發科(2454)、力旺(3529)、愛普(6531)、M31(6643)、瑞昱(2379)等。尤其觀察IC設計起漲指標股愛普，漲到500元後接著拉回連兩天跌停，我認為籌碼已經鬆動了，當指標股回檔，資金容易從族群中撤出，我認為IC設計股將全部回檔，這只是時間早晚的問題。

IC設計高價股帶動比價行情

除了指標股愛普回檔以外，我們以最高價的IC設計股王矽力來說，矽力終端以中國電動車、自動化及資料中心為主，這些產業都是明、後年大成長的產業，也因此市場才會給矽力如此高的本益比，公司認為電動車和資料中心業務有望自2021年起飛，2022年啟動高成長，緊接著自動化商機2022～2023年顯現成長性。矽力今年預估賺33元，股價最高到1985元，直逼2000元，本益比高達60倍，高檔已經出現4根黑K，投資人追價意願越來越低，很明顯在等最後一隻老鼠，請大家小心。我認為高價股的資金將會持續在高價股中流竄，但絕非高本益比、高基期的IC設計族群，相較之下，鏡頭股王大立光(3008)及群聯(8299)反倒是下半年較有潛力的標的。