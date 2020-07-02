IC設計點將錄 IP股最吸睛

【撰文／莊正賢】

端午連假完後是否變盤？在四天連假過後，道瓊指數因疫情升溫出現大震盪，美國COVID-19確診人數飆上單日新高，指數仍無法有效突破下降壓力線，短短兩天就跌1200點，然而疫情在無法有效控制下，美股、台股維持高檔整理，但在資金行情挹注下，甚至費半及Nasdaq指數還創新高，帶領全球股市大反彈。

IC設計高價股帶動比價行情

面對疫情，美國聯準會大舉印鈔救市，台幣表現相當強勢，外資龐大熱錢湧進股市，也讓今年的台股特別不一樣，其中鎖定的就是IC設計族群。龍頭股聯發科(2454)受惠美國抵制華為，旗下天璣1000系列與天璣800系列平台，將可搭上5G換機潮，有望成為最大贏家。

在外資、投信法人追捧下，股價也從今年三月低點273元一路起漲，近期更突破2010年的高點590元創下2008年以後的新高價594元，此次突破將有可能從天花板轉為強力支撐。電信商龍頭中華電信宣布6/30 5G開台，其他電信商台灣大哥大也宣布7/1跟進，5G商轉才剛開始，只要龍頭股仍持續上漲，相關族群將會走向輪漲格局。