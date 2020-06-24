聯發科大追單 供應鏈吃香喝辣

【撰文／王榮旭】

美國聯準會(FED)上週史無前例的直接購買公司債，川普又推出1兆美元的基建計畫，市場上資金氾濫，包含台幣和人民幣在內的亞洲貨幣都在升值，台股資金行情正在發燒，台灣的經濟最壞已經過去，央行總裁楊金龍認為台灣經濟將呈現「NIKE型」復甦，也就是說第一季最糟，第二至四季將逐季好轉。股市是經濟的櫥窗，如果經濟好轉股市也當正向反映。大盤從8500點的低點已經反彈3000點，大盤近日整理主要因為逼近今年前高萬二大關，又適逢本週端午連假，投資人擔心假期中有變數，估計連假期間國際上若無出現重大利空，不排除連假過後指數將向上變盤，畢竟股市反應未來經濟成長，全球錢滿為患，美元走弱趨勢不變，資金行情將延燒到Q3。

聯發科追單效應擴大

景氣逐漸恢復，首先受惠的自然是對景氣最敏感的電子股，尤其是最上游的IC設計最有看頭。現在是6月底，馬上進入第三季的電子旺季，上半年較受壓抑的手機供應鏈將在下半年出現較明顯的價差。下半年手機的部分首重5G，而提到5G就不得不說聯發科(2454)，海思受到美國禁令打擊，未來恐怕將無法為華為供貨，聯發科就有機會接過本在海思手上的華為訂單。不只是中低階手機的訂單，就連華為高階手機的訂單聯發科也有望爭取，再加上電視晶片、Wifi晶片與電源管理IC，聯發科都有機會參一腳。而且不只是華為，Vivo、Oppo和小米都是聯發科的客戶，因此聯發科在5G手機晶片的市占率將顯著提升，今年是3成，明年有望上看5成。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1391期】

◎ Part 1 台幣世界強 台股怎會弱?

◎ Part 2 7月鎖定的除息連續劇