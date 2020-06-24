找落後補漲生技潛力股

【撰文／王榮旭】

全球新冠疫情仍在蔓延，美國多州的確診人數飆新高，上周末單日新增再度突破3萬人，北京新發地市場的新爆發也已經傳染超過200人；印度、巴西等國疫情直線升溫，而且由於缺乏檢測，這些國家的恐怕還有大量影藏的黑數。如今全球國際交流不能斷，為了振興經濟各國已不可能再祭出大模封鎖，因此下半年的防疫需求還會繼續，生技相關的族群依然會是資金聚焦的重點，新藥股的合一(4743)和持有其22%股權的中天(4128)，受惠新藥解盲成功，股價雙雙大漲；早在4月份的專欄中，我就曾分析看好合一，當時股價只有40多元，如今股價已經飆破260元，翻了6倍之多。有人擔心生技股漲多會像過去基亞(3176)和浩鼎(4174)一樣崩跌，但我認為生技充其量漲多拉回，合一解盲是成功的，而基亞、合一解盲未過關，怎能相提並論？

台耀開發瑞德西韋原料藥

生技除新藥外，兩個防疫指標是醫藥股和醫材股，醫藥股中可以留意原料藥的展旺(4167)、中化生(1762)和台耀(4746)。展旺從去年底開始就受惠於美國培南類抗生素短缺，今年以來由於新冠肺炎的重症患者對美洛培南針劑需求量激增，展旺作為全球少數合格廠商業績飆升。中化生和台耀近期成功開發瑞德西韋(Remdesivir)原料藥，隨著日本的法匹拉韋(Favilavir)被證實無法治療新冠肺炎，以及美國上週宣布停止使用兩款奎寧類藥物治療新冠肺炎，瑞德西韋已成為全球進度最快的抗新冠藥物。未來瑞德西韋若能上市，這兩家供應原料藥的廠家勢必也會受惠。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1391期】

◎ Part 1 台幣世界強 台股怎會弱?

◎ Part 2 7月鎖定的除息連續劇