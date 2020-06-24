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由美股領漲龍頭選好股

聯合新聞網 / 萬寶週刊
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

【撰文／黃清照】

國外突然又起新一波的肺炎災情，台股資金又再度回到生技股上，不過仍有不少生技股沒有再持續創高，這時候可以開始注意，這兩波疫情對股價的影響，是續創高還是高不過高?然而生技股大多已漲多，就算高點在過，風險必然更高，而近期也開始有資金流竄到低基期的電子股上，如果只是基期低那當然不夠吸引人，如果基期低加上下半年又擁題材，那才有吸金的價值，那這些電子股有哪些題材呢?

首先，台股與美股的連動較大，可以看出美股道瓊表現較弱，那斯達克及費半表現更為強勁，因此台股中小型電子股將會是近期主流，若我們從美股中挑出強勢的個股，可以發現蘋果、特斯拉是近期表現較強的標的之一，主要是因為下半年蘋果將推出5G版本的新款IPHONE，多家券商已經陸續調高蘋果目標價，由於近幾年蘋果財報重點轉向服務類項，因此若能在硬體上有所突破，那在財務數字上更是順風順水，而目前雖然第二波疫情有擴大的現象，但在各國皆有防範措施經驗的情況下，零售店也重新開張，而萬眾矚目的更是6/22將要登場的WWDC蘋果全球開發者大會，因此我們可以看到蘋概股近期表現頗為強勢，其中像臻鼎、台郡、華通等PCB廠均以上漲，而提供蘋果背光模組的供應鏈，我認為也是相當有機會的。

蘋果創新高 瑞儀下半年回穩

背光模組大廠瑞儀(6176)在這次慘烈的疫情中，被美系外資認為，因在家工作帶動對高性能背光需求成長，因此被視為疫情受惠股之一，外資也紛紛調高目標價，而瑞儀日前舉辦股東常會，通過發放8元現金股利，目前殖利率有6.7%。也由於上半年中國新產能陸續加入供應，面板市場將呈現供過於求的現象，因此瑞儀集中資源於利基型產品，並實施工廠精實管理，整體營收緩步走高，毛利率也呈現逐年成長的態勢，對於下半年方面，瑞儀在車用產品方面，今年因打入一線品牌車廠，出貨可望較去年成長一倍，不過因疫情影響部分訂單遞延至下半年，也就是說下半年在的數字更值得投資朋友去留意了。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1391期】

◎ Part 1 台幣世界強 台股怎會弱?

◎ Part 2 7月鎖定的除息連續劇

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