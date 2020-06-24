元太：訂單滿到9月 積極擴廠

【撰文／陳子榕】

元太(8069)為電子紙大廠，旗下開發第一顆具備MIPI DSI標準介面的電子紙時序控制晶片E Ink Hardware TCON T1000獲科大訊飛採用，導入於其最新上市的電子紙筆記本產品「咪咕訊飛智能筆記本」青春版。咪咕訊飛智能筆記本的筆寫顯示延遲僅30毫秒左右，已經達到如同一般傳統紙張的書寫速度，近乎無延遲感。

咪咕訊飛智能筆記本由AI大廠科大訊飛聯手中國移動共同推出，產品採用元太的9.7吋電子紙顯示螢幕，並導入T1000電子紙時序控制晶片，為此款電子紙筆記本帶來流暢的筆寫體驗，這也是T1000晶片首次使用於電子紙產品。

元太攜手義烏清越光電，合作電子紙

元太於6/17宣布，中國義烏清越光電科技電子紙已經成功投產，正式加入元太電子紙生態圈夥伴的行列。義烏清越光電科技成立於2020年3月，坐落於浙江義烏國家級科技創業園，目前擁有5000平方米的千級無塵室、8條全自動生產線，聚焦生產電子紙模組等相關產品，年產能可達5500萬片。元太第一季營收來到29.22億元，僅年減1 ％、季減15％，歸屬於母公司淨利為7.87億元，單季每股盈餘0.69元，包括營業利益、淨利、每股稅後盈餘都創下近9年來同期新高。

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