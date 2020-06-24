WWDC開幕 蘋概股怎麼走？

【撰文／莊正賢】

美國Nasdaq再創下歷史新高，也帶動台灣的上櫃指數連袂創下歷史新高，最功不可沒的功臣當然是Apple，Apple的市值再創歷史新高後，讓大家對這次的6月23日要招開WWDC會議充滿了想像，甚至有人說，Apple申請了軟性電池的專利後，有可能在這次會推出摺疊手機，但我並不這樣認為，過去蘋果從未在WWDC發表過新的手機，主要都是推出軟體為主，而這次軟體會有這樣的改變呢。大家其實有很大的期待，也讓市值創歷史新高，不過如何操作台灣的蘋概股，我想給大家兩個忠告。

MACBOOK利多出盡

第一個就是MacBook概念股利多出盡，很多人都知道Apple將在7月份推出最新的筆電，而這次MacBook也傳出有很多重大的改款，但是與台商最密切的新題材，就是炒了一整個上半年的剪刀腳鍵盤，本刊也提醒整體受惠股有四檔，包括做剪刀腳沖壓的濱川(1569)、鍵盤的精元(2387)，以及鍵盤薄膜的科嘉-KY(5215)，最後還有整合鍵盤發光模組的茂林-KY(4935)，當然我們也看到他們的股價跟營收都已經一路往上走，這產品本來就是高毛利率，可以想見他們的第二季財報將極其亮眼。再加上七月份正式推出新機後，可能一般人會覺得正是慶祝行情啟動，其實股票的操作法門，往往跟你想得不一樣，正所謂利多出盡的時候，往往才是大家出貨的時候，即使是本益比低的瑞儀(6176)，這樣好的公司，我也認為短線最好的時機已經過了。

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◎ Part 2 7月鎖定的除息連續劇