宏普今年開花結果 錢景可期

【撰文／陳澤樂】

隨著國內疫情趨緩，民眾上半年悶壞了 ，不能出國只好改玩國內旅遊，隨著政府宣布6/7解封 ，各地政府推觀光刺激內需，估計國內觀光將會有報復性需求 ，各家旅行社、飯店也趁此機會推出療癒人心的旅遊專案，大啖旅遊復甦潮， 其中宏普建設(2536)首度攜手日商三井集團合作，共同投資的和苑三井花園飯店即將於今年七月完工 、開幕試營運，此次合作將是宏普首度跨足飯店的處女作。

宏普攜手三井 「1+1>2」

宏普建設(2536)成立三十年，此次攜手日商三井集團進軍飯店業備受矚目，宏普建設副總經理游武龍表示， 市區土地取得越來越困難，宏普建設在五年前開始思索轉型 ，精華區土地蓋豪宅轉手獲利已不是現階段公司所追求的，對於公司長久性發展而言 ，轉型成收益性不動產是必要的。當初會選擇和三井集團合作，是看中三井在日本具有350年歷史 ，希望能夠打造「1+1>2」的模式，品牌價值更上層樓，副總也提到經營飯店並不是宏普本業，宏普負責將飯店蓋好，服務經營完全委由三井飯店事業團隊負責， 此次合作將為宏普帶來長期穩定的租金收益，是宏普進軍收益性不動產的開始。

公司成立至今超過三十年，與日商三井集團合作和苑三井花園飯店只是開端，雙方也合資成立 「川悅建設」 ，目前已取得一筆在三重光興段公辦都更案，未來也將攜手合作更多的開發案 。

看好軌道經濟 案案熱銷

除了飯店之外 ，宏普(2536)營建本業表現也相當亮眼，在新成屋交屋貢獻下 ，今年首季營收10.4億，年增2.4倍，宏普頤和、宏普中央公園等都創造出熱銷佳績，帶動公司業績成長，除此之外，今年在新店央北及桃園青埔取得的土地，明年都將推出，預估新店央北案量約80億 ， 桃園青埔則有近60億案量。

游副總表示今年兩個預售案反應相當不錯，公司將建案著重在「軌道經濟」 ， 更舉亞洲四小時生活圈為例， 在台灣四小時可以飛到北京 、 上海、 東京 、 首爾、香港、新加坡、曼谷⋯，亞洲經濟圈「台灣」將是一個重要戰略點，交通使得旅遊、商業行為更加方便，這也是為什麼宏普會選擇新店央北、桃園青埔投入資源的主因，未來很多建設將會圍繞著軌道經濟發展。