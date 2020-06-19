海悅總座接任北市代銷公會 掌控1兆銷量

【撰文／陳澤樂】

台灣一年的建築代銷業約有1.8兆銷售金額，其中台北市建築代銷業每年負責上兆金額的建築代銷，台北市代銷公會共有228家會員，新任理事長海悅國際王俊傑表示，代銷是屬於「百分之百內需產業」，每年負責兆元以上的地產銷售，同時帶動建築裝潢、媒體廣告、家電設備等周邊相關產業，多增30％的經濟效益；由於代銷必須不斷吸取最新科技資訊，也帶動生活、科技、建築產業的融合升級，創造消費、擴大內需。

此外，他盼望自己接任理事長後，可活絡代銷公會成員之間的聯繫渠道，讓代銷公會更加強大，並加強與政府部門的聯誼互動，讓政府更加了解「建築代銷業」與「房屋仲介」之區別，促使不動產相關法規臻至完善。

王俊傑並指出，相較於房屋仲介，「建築代銷」產業與社會的連結更深更廣，希望透過多樣化的互動方式提升在社會大眾的識別度。針對產業界，活絡會員公司間的聯繫渠道，讓代銷公會更加壯大，透過媒體宣傳來提高公會能見度。

他並指出，涂創會理事長於創會元年即在公會成立「公益委員會」，幫助弱勢，進而深入校園提供獎學金給予建築、設計、地政、廣告等相關科系的學子，希望能讓學生藉此平台認識「建築代銷業」，不僅能在不動產業這大範疇下，提供整體規劃，亦能成為通路，聚攏眾相關產業，培養全方位的人才。王俊傑透露，未來將向下紮根，跟台北商業大學碩士班及其它各校合作，培養代銷的專業人才。