兩檔投信大買的低PE股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

全球第二波疫情危機再度出現，中國北京近日新增逾100起病例，且多與「新發地批發市場」有關，現階段緊急關閉，中國官方也宣布北京進入非常時期。而美國同樣也再度傳出疫情爆發，週二美股大跌重挫，但盤中FED宣布擴大購買公司債計畫，激勵四大指數全面翻紅，週二當天道瓊低到高點反彈超過900點。不過投資人要注意，上次FED放過市場鴿子，這已經不是第一次說過要夠債的行為，利多總會用完，我認為美股位階高要小心。雖然美股危險，但台股我認為相對安全，理由是除權息行情將到，禁空令解除後，還會有一波軋空行情，加上台股不同於美股，基期較低、本益比低，配合除息行情我認為將會較其他國際指數易漲抗跌。

眾所周知，台股這一波是被投信買超上來的，外資高點追買，成本並沒有優勢，在股市中追隨贏家籌碼是天經地義的事，時序進入六月中，六月底內資投信將結帳，可以考慮參與投信作帳行情，本期我將推薦兩檔投信買超的低基期股，就是封測股的矽格(6257)及軟板的台郡(6269)。

6月投信作帳 聚焦低本益比股

今年的矽格不同於往年，公司受惠手機無線射頻(RF)、網通、電源管理晶片需求優於往年同期，5月營收9.59億元，月減0.45%、年增28.94%，累計前5個月營收46.41億元，年增35.2%，營運維持高檔，加上轉投資的台星科(3265)，5月營收優於預期。不過，台星科營運動能則轉弱，5月營收1.67億元，月減11.79%，年減6.21%，創一年低點，不過累計5月年成長仍有10.69%。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1390期】

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