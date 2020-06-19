【撰文／王榮旭】

美國疫情再度升溫，讓各國股市動盪不安，過去我多次提及，不可誤認歐美各國解封就認為疫情已經過去，目前新冠疫苗還沒開發完成，且新冠病毒傳染力極強，只要病毒還沒被完全消滅，就有隨時復發的可能性；因此，生技防疫的股票在投資組合中不能少。這次美國疫情反彈，主要因為全國示威抗議，以及巴西等拉丁美洲國家消極防疫導致感染失控。同時，各國為了挽救經濟已不太可能再封城鎖國，隨著國際交流的復甦，對防疫產品的需求勢必也將與日俱增；口罩、額溫槍、檢測試劑等產品的需求將延續一段時間。

ABC新冠檢測獲美國授權

防疫需求大爆發，檢測試劑的瑞基(4171)，4月單月EPS高達0.79，已經超過去年全年EPS的三分之一，5月份營收再創新高，我估計瑞基今年第二季EPS能挑戰3元，全年獲利將相當可觀。目前市場上對檢測試劑的需求已經非常龐大，隨著國際往來逐漸恢復，下半年需求量還將持續成長。檢測概念股ABC-KY(6598)和普生(4117)值得留意，目前美國由於疫情緊張，檢測試劑只需核備不須核准就能上市，但銷量達到一定規模後還是需要得到FDA核准，因此想真正做大必然還是需要得到核准，ABC獨特技術專利的檢測平台已正式獲准在美國上市，該公司首創的數位生物磁條(BMB)，透過將數位條碼縮小百萬倍，製作成數位生物條碼，並結合生物探針技術，達到快速且多元檢測的成效。ABC與全球動物檢測第一大品牌IDEXX於2017年簽署長達20年的供貨協議，要將過去的寄生蟲單一檢測方式，陸續替換成ABC的多重檢測。數位生物磁條技術為ABC貢獻了超過一半以上的營收，未來將繼續穩定成長，股價轉掛牌上市後，擁新股籌碼優勢，股價持續創高，與興櫃普生競相比價，後勢不可小看。