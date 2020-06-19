PS5亮相 2020底上市！

【撰文／莊正賢】

新冠肺炎帶動員工在家工作趨勢，有利於全球娛樂及休閒產業規模擴大，消費者也將遊戲看作高價值的娛樂活動，在疫情最嚴峻的時候，Swtich更是一機難求，即便是後疫情時代全球陸續解封，有部分遊戲產品在玩家永久性的需求增加下，未來全球遊戲支出將持續增長。根據 Newzoo預估2020年全球遊戲市場收入達1646億美元，其中，主機遊戲約占31％，又據數位時代調查截至2020年1月，主機市場中Sony、Nintendo及 Microsoft各佔52％、25％及23％， PS4自上市迄今已全球銷售1.1億台，世隔了7年，SONY終於推出下一世代的PS5，2020年底正式上市，在這7年中，科技已經大幅創新，硬體設備全面升級，PS5將帶來全新視覺震撼。

PS5採用AMD晶片台積電7奈米製程

防疫需求大爆發，檢測試劑的瑞基(4171)，4月單月EPS高達0.79，已經超過去年全年EPS的三分之一，5月份營收再創新高，我估計瑞基今年第二季EPS能挑戰3元，全年獲利將相當可觀。目前市場上對檢測試劑的需求已經非常龐大，隨著國際往來逐漸恢復，下半年需求量還將持續成長。檢測概念股ABC-KY(6598)和普生(4117)值得留意，目前美國由於疫情緊張，檢測試劑只需核備不須核准就能上市，但銷量達到一定規模後還是需要得到FDA核准，因此想真正做大必然還是需要得到核准，ABC獨特技術專利的檢測平台已正式獲准在美國上市，該公司首創的數位生物磁條(BMB)，透過將數位條碼縮小百萬倍，製作成數位生物條碼，並結合生物探針技術，達到快速且多元檢測的成效。ABC與全球動物檢測第一大品牌IDEXX於2017年簽署長達20年的供貨協議，要將過去的寄生蟲單一檢測方式，陸續替換成ABC的多重檢測。數位生物磁條技術為ABC貢獻了超過一半以上的營收，未來將繼續穩定成長，股價轉掛牌上市後，擁新股籌碼優勢，股價持續創高，與興櫃普生競相比價，後勢不可小看。