華固5月營收年增2.3倍 商辦住宅銷售皆轉強

【撰文／陳澤樂】

華固建設(2548)5月在大直「國票金融大樓」啟動交屋貢獻下，單月營收衝上16.25億元、年增2.3倍；累計前五月營收達52.68億元、年增2.3倍。萬寶投顧表示，華固建設營運重心擴大到商辦市場，明年又有兩大商辦案完工，加上內湖案入帳，營運確定再上層樓。華固建設第2季總銷逾80億元的大直「國票金融大樓」商辦大樓案，推升4、5月營運大幅跳躍，其中4月營收大幅跳上26.23億元，較去年同期激增逾22倍，該案挹注達24億元。5月營收16.25億元，較去年同期大增2.3倍。

華固建設董座鍾榮昌表示，今年有大直「國票金融大樓」商辦大樓挹注外，另外在台北市士林科技園區、華固建設明年有總銷約42億元「華固創富中心一期」，以及內湖五期、總銷36億元的「華固智富中心」兩大案完工，加上總銷約20億元的住宅案「華固碧湖天」，明年入帳金額上看100億元，業績可望持續維持高檔。

華固建設總經理洪嘉昇表示，目前線上銷售個案，包括「新代田」剩八戶，「華固天鑄」銷售達七成，公司目標一年去化約10戶，希望兩年完銷；「華固馥儷」則去化75%，總銷50億元的最新預售案翠北「華固月河」目前約銷售近三成。