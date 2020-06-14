快訊

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

獨／婚後零口角！女主播這樣調教出完美老公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張靜峰空間美學 演繹奢混搭華風

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

擅長為客戶訂製奢華生活藍圖的張靜峰，總是能細膩傾聽客戶的需求，但更重要的是比客戶設想更多。對於他來說，設計師不僅是能竭盡表現自己的設計，同時更是統籌的角色，將屋主的切身需求策展成另一種高度，奠基於歷史人文底蘊之上，去擘劃空間的深度與層次；在富麗喧鬧的場景中，保留一些歇心轉折的餘裕，讓人得以在多元的視覺和精神層次變化中，品味到生活的真實滋味。

80 坪的混搭風豪宅屬於長型的空間格局，因此室內規劃上以餐廳為動線核心，串聯起公私領域，同時藉由藍色系的家具家飾、牆面材質，加上間接照明與金色吊燈的襯托，表現出沉穩時尚的高質感豪宅樣貌。

簡約俐落的現代語彙中蘊藏豐富變化，藉由質地混搭、燈光設計及色彩鋪陳，比沙列室內裝修設計張靜峰設計師細膩描繪出新世代的生活輪廓，使商務繁忙的屋主擁有一方優游自在的領域，緩解勞頓疲憊身心。

甫入內，目光自然聚焦於表情豐富的客廳電視牆，其中揉入木質、特殊漆、大理石、繃布、鐵件等材質，再藉由框塑、格柵、切割等手法，塑造多重層次立面。地坪呼應生動韻律以灰色大理石磚做不對稱拼貼，兩相應和下，織就耐人尋味的大氣構圖。

玄關透過一整面機能充足的鞋櫃，滿足居住者的收納需求，並在櫃體中隱藏穿鞋椅，方便隨時取用。客廳採取大理石裝飾電視牆，牆面中間以普魯士藍區塊點亮視覺，再搭配藍色 L 型沙發及大地色設計單椅，表現高雅的生活氛圍。書房以深色大理石矮牆隱晦界定場域，維繫開闊空間感同時，順勢延展出小巧平檯及收納空間，提升生活便利性。後方收納櫃體被分割為三大段落，上層特殊漆門片姿態萬千、鐵件展示架削減量體存在感，下方木皮挹注溫潤氣韻，搭配懸浮設計及柔暈燈光，創造輕盈視覺效果。精湛手法與材質的靈活掌握，使機能櫃體化身美麗端景，傳遞濃郁藝術氣息，彰顯屋主不凡品味。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1389期】

延伸閱讀

五度槓龜的豪宅明日博再標售 降價打96折

最新實價登錄排行榜 聯聚豪宅稱霸10年居中部之冠

富商慘遭詐7500萬 男嫌爽買2賓士S63、豪宅登記女友

瑞磁5月營收161萬 年減51%

相關新聞

華固5月營收年增2.3倍 商辦住宅銷售皆轉強

華固建設(2548)5月在大直「國票金融大樓」啟動交屋貢獻下，單月營收衝上16.25億元、年增2.3倍；累計前五月營收達52.68億元.......

張靜峰空間美學 演繹奢混搭華風

擅長為客戶訂製奢華生活藍圖的張靜峰，總是能細膩傾聽客戶的需求，但更重要的是比客戶設想更多。對於他來說.......

鈺太：Q2業績攻頂

鈺太(6679)為微機電(MEMS)麥克風IC設計廠，依營收佔比來看，A-MIC(類比型麥克風)約佔11％、D-MIC(數位型麥克風)約佔69％......

精材蘋果大單陸續到位

近期美股走勢強勁，科技股指數那斯達克與費城半導體雙雙創下歷史新高，那斯達克突破歷史性的萬點大關，電子股對景氣敏感......

瑞磁檢測技術極具潛力

美國NBI生技指數在4月、5月的大漲之後，到6月NBI還是繼續維持在高檔，台灣生技多頭不變，生產新冠檢測試劑的瑞基(4171)......

外資積極回補 該選誰？

先前因突如其來的新冠疫情影響，全球股市、經濟體陷入停滯期，人民恐慌拋售手中部位，被動基金也被迫砍出換現......

5月營收選黑馬

全球股市全面大漲，加權指數續創波段新高11740點，成交量維持多方量能，沒有爆量前都很安定，而能夠推升台股的關鍵.......

業績蘋概股展開補漲行情

台股跌到8523以V型反轉方式上漲，而現在在半年線附近止漲，這波走勢像極了2015年大盤由萬點跌到7203點的殺盤反彈......

內需股漲翻天 誰最受惠？

隨著疫情趨緩，政府加緊腳步振興經濟，行政院推出「振興三倍券」提振國內消費市場，預計7/15推出，期限到今年年底，有了政府帶頭衝，連帶刺激台股，市場資金從生技股轉進內需股，悶了很久的觀光族群更是漲翻天，股價大部分都創了波段新高。......

國巨股東會行情可期

股市果然是用錢堆砌而成，只要資金行情在，投資信心在，指數可以漲到無限高，台股終於跟上美股腳步，站穩半年線後往上走高，最主要在於外資心態轉多，而外資錯過3～5月行情沒關係，5月摩台結束後開始大幅度認錯回補，只要底部買的內資、官股行庫沒有明顯賣超，指數仍有持續走高的行情，不過投資人也別輕易追高，多頭股市要切記拉回再買......

工具機產業展開數位轉型

工具機往智慧製造發展結合5G傳輸，已成趨勢。工具機需同時具備感測、控制與驅動三位一體，方能完成智慧製造的加工流程。有鑑於工具機加工流程經常會面臨刀具磨損、機械手臂操作缺失、機台零件與加工異常以及廠區碰撞汙染，容易造成工件報廢或停機衍生出龐大損失......

四強聯手！合環建設機構新店最大都更 盛大簽約啟動

由50年建設營造經驗的在地品牌「合環建設機構」領軍，聯合知名營造廠「大陸工程」、「日商大林組」，台灣代銷龍頭「海悅國際」等豪華陣容......

熱門新聞

瑞磁檢測技術極具潛力

精材蘋果大單陸續到位

5月營收選黑馬

鈺太：Q2業績攻頂

外資積極回補 該選誰？

華固5月營收年增2.3倍 商辦住宅銷售皆轉強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。