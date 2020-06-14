張靜峰空間美學 演繹奢混搭華風

【撰文／陳澤樂】

擅長為客戶訂製奢華生活藍圖的張靜峰，總是能細膩傾聽客戶的需求，但更重要的是比客戶設想更多。對於他來說，設計師不僅是能竭盡表現自己的設計，同時更是統籌的角色，將屋主的切身需求策展成另一種高度，奠基於歷史人文底蘊之上，去擘劃空間的深度與層次；在富麗喧鬧的場景中，保留一些歇心轉折的餘裕，讓人得以在多元的視覺和精神層次變化中，品味到生活的真實滋味。

80 坪的混搭風豪宅屬於長型的空間格局，因此室內規劃上以餐廳為動線核心，串聯起公私領域，同時藉由藍色系的家具家飾、牆面材質，加上間接照明與金色吊燈的襯托，表現出沉穩時尚的高質感豪宅樣貌。

簡約俐落的現代語彙中蘊藏豐富變化，藉由質地混搭、燈光設計及色彩鋪陳，比沙列室內裝修設計張靜峰設計師細膩描繪出新世代的生活輪廓，使商務繁忙的屋主擁有一方優游自在的領域，緩解勞頓疲憊身心。

甫入內，目光自然聚焦於表情豐富的客廳電視牆，其中揉入木質、特殊漆、大理石、繃布、鐵件等材質，再藉由框塑、格柵、切割等手法，塑造多重層次立面。地坪呼應生動韻律以灰色大理石磚做不對稱拼貼，兩相應和下，織就耐人尋味的大氣構圖。

玄關透過一整面機能充足的鞋櫃，滿足居住者的收納需求，並在櫃體中隱藏穿鞋椅，方便隨時取用。客廳採取大理石裝飾電視牆，牆面中間以普魯士藍區塊點亮視覺，再搭配藍色 L 型沙發及大地色設計單椅，表現高雅的生活氛圍。書房以深色大理石矮牆隱晦界定場域，維繫開闊空間感同時，順勢延展出小巧平檯及收納空間，提升生活便利性。後方收納櫃體被分割為三大段落，上層特殊漆門片姿態萬千、鐵件展示架削減量體存在感，下方木皮挹注溫潤氣韻，搭配懸浮設計及柔暈燈光，創造輕盈視覺效果。精湛手法與材質的靈活掌握，使機能櫃體化身美麗端景，傳遞濃郁藝術氣息，彰顯屋主不凡品味。