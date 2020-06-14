【撰文／陳子榕】

鈺太(6679)為微機電(MEMS)麥克風IC設計廠，依營收佔比來看，A-MIC(類比型麥克風)約佔11％、D-MIC(數位型麥克風)約佔69％，其餘包含音頻訊號處理IC、電源管理IC等約佔20％。

鈺太受惠於遠距需求，帶動筆電需求旺，訂單能見度看到7～8月。鈺太首季營收3.67億元，季減4.65％、年增34.22％，主要受到筆電出貨量增加，毛利率33.5％，優於上季31.24％，受到產品組合提升所致，每股盈餘1.4元，創下歷史單季新高。雖然，TV、TWS受到疫情影響，出貨進度較遞延，估第二季底能陸續回溫，展望第二季，看好D-MIC出貨將受到筆電需求而續旺，且有助於毛利率表現優於上季，營運表現看優於上季表現。

鈺太鎖定ANC高階市場

無線藍芽耳機(TWS)，鈺太鎖定ANC(降噪功能)高階市場，與多家主晶片廠商合作，包含高通、絡達、瑞昱(3227)等，客戶則包含中國、韓國、日本、台灣等，鈺太在2020年上半年有許多開案，預計將到下半年到2021年初陸續成長。

TV方面，將麥克風放置於遙控器、電視等，大概一台平均3顆，使用者可透過語音控制電視；不過2020年電視市場受到東京奧運遞延到2021年，使得多數客戶出貨計畫調整，2019年單月約出貨200萬顆，至於2020年則盼出貨成長20％，出貨可望補上。